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ne zaman? 2019 kaç gün olacak?

Mübarek günlerden ne zaman merak ediliyor. Müslüman kardeşlerimizi yakından ilgilendiren 2019 Kurban Bayramı tatiline kısa süre kaldı. Aile, akraba ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar’’ , tatil kaç gün sürecek, 9 gün mü olacak?’’ sorularına yanıt arıyor. Tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da dokuz günlük tatil olacak mı araştırılıyor. Diyanet İşler Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Yine birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek olan mübarek günle alakalı tüm detaylar haberimizin devamında…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 11:09
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

tarihi tüm yurttaşlar tarafından merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 dini günler takvimini duyurdu. Tatile çıkmak isteyen, aile, eş, dost ve akraba ziyareti yapmak isteyenler '' kaç gün olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Planlar yapılıyor, tatil rezervasyonları başlıyor. Şimdi ise gözler İslam aleminin dört gözle beklediği tatil günleri açıklamasında. İslam alemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen 2019 dini tatil takvimini bu başlık altında bulabileceksiniz. Peki ve hangi gün denk geliyor? İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı, takvimini vatandaşlara duyurdu.

İşte merak edilen o takvim;

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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