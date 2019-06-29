Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi tüm yurttaşlar tarafından merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 dini günler takvimini duyurdu. Tatile çıkmak isteyen, aile, eş, dost ve akraba ziyareti yapmak isteyenler ''Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Planlar yapılıyor, tatil rezervasyonları başlıyor. Şimdi ise gözler İslam aleminin dört gözle beklediği tatil günleri açıklamasında. İslam alemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen 2019 dini tatil takvimini bu başlık altında bulabileceksiniz. Peki Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün denk geliyor? İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2019 takvimini vatandaşlara duyurdu.

İşte merak edilen o takvim;