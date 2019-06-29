Londra iade etti

BUGÜN NELER OLDU

KültürBakanlığı tarafından Londra'dan iadesi sağlanan 16. yüzyıla ait Çini Kitabe Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yenilenen Etnografya Bölümü'nün açılış töreni Çini Kitabe'nin tanıtımıyla birlikte yapıldı. Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yapılan tanıtıma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, Londra'dan iadesi sağlanan 16. yüzyıla ait Çini Kitabe'yle ilgili ise şu bilgileri paylaştı: "2004'te Çarşamba Mehmet Ağa Camisi'nden alınarak, yurt dışına çıkarılan 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait klasik İznik çinisi pano Türkiye'ye geri getirilmiştir. Önceki Bakan Yardımcımız Ömer Arısoy'un girişimleri üzerine Türk ve İslam Eserleri Müzemiz süreci başlatarak, eseri uhdesinde bulunduran kişi ikna edilmiş, Londra Büyükelçiliği'ne bağışlanmıştır."