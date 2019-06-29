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Makas atan karı-koca trafiği birbirine kattı

Giriş Tarihi: 29.6.2019
Makas atan karı-koca trafiği birbirine kattı
İSTANBUL'DA, D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkisinde yarış yapan Ahmet ve Betül Şahin çifti trafiği birbirine kattı. İddiaya göre yarış sırasında makas atan Betül Şahin direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. 7 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren çift kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kazaya karışan bir ailenin çocukları büyük korku yaşadı. Gözaltına alınarak karakola götürülen Ahmet ve Betül Şahin sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Makas atan karı-koca trafiği birbirine kattı
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