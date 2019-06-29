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Meteoroloji’den son dakika ! günü hava durumu nasıl olacak?

Vatandaşlar güncel olarak son dakika tahminlerini takip ediyor. Hava durumuna göre hazırlık yapan vatandaşlar yağmura ya da çok sıcak havaya maruz kalmak istemiyor. Arama motorlarında güncel olarak aratılan hava durumu tahminleri bireyler için kaçınılmaz oldu. Buna göre; hafta sonu planları olanlar için dikkat çağrısı yaptı. Peki günü hava durumu nasıl olacak? Bizleri yağışlı bir hava mı yoksa sıcak, güneşli bir hava mı bekliyor? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 29.6.2019 20:55
Meteoroloji’den son dakika hava durumu! 30 Haziran 2019 Pazar günü hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu çalışanlar ya da izin yapıp gününü güzel ve keyifli geçirmek isteyen vatandaşlar güncel olarak hava durumu raporlarını takip ediyor. Bulunduğu bölgede yağış mı olacağını ya da güneşli bir hava mı olacağını merak edenler ona göre hazırlıklarını yapıyor. Güncel olarak arama motorlarında "bugün hava nasıl olacak?" ya da "bugün hava durumu" şeklinde aramalar yapanları ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İSTANBUL 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU

Haftanın son günü Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, yurdun kalanında parçalı az bulutlu bir hava hakim. Yeni haftanın başlangıcında yağışlar yalnızca Karadeniz'in orta ve doğusunda devam edecek. Salı günü ise yurdun genelinde yağışsız, az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar birkaç derece düştü, yeni haftayla adım adım tırmanmaya başlıyor. Denizlerimizde rüzgar Batı Karadeniz'de, Güney Ege'de, Orta ve Doğu Akdeniz'de orta kuvvette, diğer denizlerimizde ise orta kuvvetin üzerinde esiyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu! 30 Haziran 2019 Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
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