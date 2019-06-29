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'den uyarısı! Sağanak yağış bu akşam itibariyle başlıyor! İşte güncel raporu!

Genel Müdürlüğü’nden günlerdir gelen yağış uyarıları ile ilgili açıklama geldi. Dün ile önceki gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini ve yağışların etkili olacağı belirtilmişti. Yayınlanan son raporda ise bu konuyla ilgili tarih verildi. Yapılan son dakika açıklamasına göre serin ve yağışlı hava dalgası Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacak. Peki, İstanbul’da nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika raporu!

Giriş Tarihi: 29.6.2019 07:53 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 07:54
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış bu akşam itibariyle başlıyor! İşte güncel hava durumu raporu!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamasına göre günler öncesinden uyarıları verilen yağış raporu ile ilgili tarih verildi. Türkiye genelinde yarından itibaren etkili olacak olan yağışlar ve serin hava hafta sonu itibariyle Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerini etkisi altına alacak. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük rapor doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere serin ve yağışlı için uyarılan tüm iller…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın için yaptığı uyarılar ve önümüzdeki 5 günlük tahminine bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış bu akşam itibariyle başlıyor! İşte güncel hava durumu raporu!
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