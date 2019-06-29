Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış bu akşam itibariyle başlıyor! İşte güncel hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre günler öncesinden uyarıları verilen yağış raporu ile ilgili tarih verildi. Türkiye genelinde yarından itibaren etkili olacak olan yağışlar ve serin hava hafta sonu itibariyle Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerini etkisi altına alacak. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük rapor doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere serin ve yağışlı için uyarılan tüm iller…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın için yaptığı uyarılar ve önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminine bu başlık altından ulaşabilirsiniz…