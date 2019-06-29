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’den son dakika raporu! Hafta sonu o illerde kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il tahminleri...

Hafta sonu planları yapacak olanlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika tahminlerini ilgiyle takip ediyor. Hafta sonu ailecek pikniğe gitmeyi, gezintiye çıkmayı düşünenler hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusuyla karşı karşıya kalarak internette yoğun olarak cevap arıyor. Peki Hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte Meteoroloji son dakika raporuna göre 29 – 30 Haziran hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 08:50
Meteoroloji’den son dakika raporu! Hafta sonu o illerde kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Hafta sonu izin yapan çalışanlar, tatil günlerinde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Hafta sonu nasıl olacak? Bulunduğum ilde sağanak yağış görülecek mi? sorularına yanıt arayan vatandaşlar soluğu Google arama motorunda araştırma yapmakta alıyor. Peki 29 -30 Haziran'da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış beklenen bölgeler hangileri? İşte il il hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

En güncel son dakika hava durumu bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Meteoroloji’den son dakika raporu! Hafta sonu o illerde kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
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