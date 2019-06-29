Okul nakil işlemleri nasıl yapılır?

Okul nakil işlemleri her kademe farklı şekillerde gerçekleşir. Her okulun kayıt alanları belli bölgeleri kapsar. Öncelikle ilk yapılması gereken nüfus müdürlüğüne yeni adresin beyan edilmesidir. Bu işlemi artık hızlıca e-devlet üzerinden de gerçekleştirmek mümkndür. Ancak taşınılacak konutta hali hazırda yaşayan birileri varsa nüfus müdürlüğüne konutta oturduğunu daha önce beyan eden kişinin de gitmesi gerekmektedir. Adres değişikliği tamamlandıktan sonra MERNİS ( Merkezi Nüfus İdare Sistemi) üzerinden alınan adres bilgileri e-okul sistemine aktarılır ve bu adresi kapsayan okula çocuğun kimliği ile başvurarak nakil işlemi veli tarafından tamamlanabilir.

Lisedeki okul nakil işlemleri için ise, liseler belirli sayıdaki öğrenciği puan sistemine göre aldığından lise yerleştirme sınavı esnasında alınan puana göre yeni okula nakli yapılabilir. Yeni okula nakil için öğrencinin taşındığı bölgedeki liseler arasında boş kontenjan olması ve taban puanının bu okula yerleşmeye uygun olması gerekir. Puan ve kontenjanın uygun olması durumunda Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi arasında da geçişler de mümkündür. Ancak farklı tür liselere nakil ancak 10. Sınıfın sonuna kadar yapılabilir. Aynı tür okullar arasında geçiş ise 11. Sınıfın sonuna kadar mümkündür. Adres bildirimi tamamlandıktan sonra nakil için okula giderek müracaat edilip nakil işlemleri sorunsuzca halledilebilir.