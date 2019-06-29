Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otoyolda koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti

Otoyolda koca dehşeti: Eşini öldürüp etti

Giriş Tarihi: 29.6.2019
Otoyolda koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti
İSTANBUL Sancaktepe'de dün saat 17:00 sıralarında Paşaköy-Şile bağlantı yolunda seyreden otomobildeki bir kadınla erkek arasında tartışma çıktı. Otomobili durduran şüpheli, kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Ardından otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz kadının kimliği Derya Oğan olarak açıklanırken, eşi olduğu belirtilen saldırganın ise Kocaeli Kartepe'de polis tarafından yakalanacağını anladığı anda intihar ettiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyolda koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN