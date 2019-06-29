Otoyolda koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti

İSTANBUL Sancaktepe'de dün saat 17:00 sıralarındaPaşaköy-Şile bağlantı yolunda seyreden otomobildekibir kadınla erkek arasında tartışma çıktı.Otomobili durduran şüpheli, kadını yol kenarındaindirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Ardındanotomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsizkadının kimliği Derya Oğan olarak açıklanırken,eşi olduğu belirtilen saldırganın ise KocaeliKartepe'de polis tarafından yakalanacağınıanladığı anda intihar ettiği öğrenildi.