Prostat kanseri tedavisi nasıl yapılır? Prostat kanseri nasıl geçer?

Prostat kanserinin nedeni ile alakalı henüz tam olarak belirgin faktörler ortaya konmamış olmasa da hastalığı tetiklediği bilinen bazı durumlar vardır. Bu durumların başında genetik ve çevresel faktörler, yaş, ırk, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı gelir.

PROSTAT NASIL GEÇER?

Prostat kanserinin tedavisi için uygulanan yöntemler, kanserin yayılım gösterdiği alan, kanserli hücrelerin ne hızla yayılım gösterdiği ve ortaya çıkması muhtemel yan etkiler doğrultusunda belirlenir. Tanı sırasında hastanın ilk evrede olduğu teşhis edilirse tedaviye geçmek yerine bir süre boyunca takip uygun görülebilir. Hasta erken evrelerde ise tercih edilen tedavi yöntemi cerrahi olur. İleri evrelerde ise değişkenler doğrultusunda uygulanacak yöntem belli olur.

Hormon tedavisi

Hormon tedavisi tıp literatöründe androjen baskılama olarak adlandırılır. İleri evre kanserin tedavisinde tercih edilir. Kanser eğer prostatın dışına doğru yayılım göstermiş ve cerrahi müdahale ile kanserli hücreler temizlenemiyorsa bu tedavi yöntemi uygun görülebilir.

Kemoterapi

Kanserli hücrelerin yayılım gösterdiği bölge geniş ve hormon tedavisinden sonuç alınamayacağı düşünülüyorsa kemoterapiye başvurulabilir.

Radyasyon

Kanser hücreleri vücudun çeşitli doku ve organlarına, kemiklere yayılım göstermiş ise genellikle radyasyon tedavisine ihtiyaç duyulur. Duruma göre doktor, kemoterapi ve radyasyon terapisinin eş zamanlı olarak uygulanmasını uygun görebilir.