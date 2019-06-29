Radyoterapi nedir? Işın tedavisi radyoterapi nasıl yapılır?

Radyoterapinin ardından hastanın yaşamını sürdürebilmesinin yanı sıra tedavi sona erdiğinde hayatına kaliteli bir şekilde devam edebilmesi de hedeflenir. Bu nedenle geçmişte yapılan ve kanserli dokunun yok edilmesi için oldukça geniş bir alanın hedefleyen ışın tedavilerinin yerine daha çok hedef bölge odaklı tedaviye odaklanılmış ve radyoterapiden alınan verim çok daha yukarı taşınmıştır.

RADYOTERAPİ NASIL YAPILIR?

Radyoterapi tedavisinde, tümörlü alan belirlenir ve radyasyon ışınları yüksek dozda, yalnızca kanserli hücrelere olmak üzere vücuda gönderilir. Bu işlemin sonunda amaçlanan kanserli dokuların yayılmasını engellemek, kanser hücrelerinin çevre doku ve organlara sıçramasının önüne geçmek ve en önemli kanserli hücre ve dokuların ölmesini sağlamaktır. Radyoterapi bölgesel bir tedavidir; dolayısıyla 15-20 dakikalık radyoterapi seansları sonrası hasta hayatına devam edebilir.

RADYOTERAPİ HANGİ KANSER TEDAVİLERİNDE UYGULANIR?

Kanser hastalarının yarısından fazlasında uygulanan tedavi yöntemine ek olarak radyoterapiye ihtiyaç duyulur. Fakat radyoterapinin en sık kullanıldığı kanser çeşitlerini sıralamak gerekirse bu kanser çeşitli aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Cilt kanserleri

Baş-boyun kanserleri

Beyin tümörleri

Meme kanseri

Prostat kanseri

Mesane kanseri

Akciğer kanseri

Kadın hastalıkları kanserleri

Yumuşak doku tümörleri

Kemik tümörleri

Sindirim sistemi kanserleri

Lenfomalar

Çocukluk çağı tümörleri