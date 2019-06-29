Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? MPİ 29 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sürüyor. Vatandaşların güncel olarak takip ettiği Sayısal Loto çekilişleri için geri sayım başladı. Bu akşam açıklanacak olan Sayısal Loto sonuçlarını bekleyen şans oyunları sevenler için heyecan ve merak giderek artıyor.

29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde olacaktır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI AŞAĞIDAKİ EKRANDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.