Şeyma öğretmen saplantılı âşık kurbanı

Konya'nın Selçuklu İlçesinde bir ayakkabı fabrikasında usta olarak çalışan Muzaffer Canpolat (53) 7 yıl önce eşinden ayrıldı. Eşi ve 3 çocuğu Hollanda'da yaşayan Canpolat, 20 yıldır oturduğu apartmandaki karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın kızı Şeyma Sarı'ya (25) aşık oldu. Şeyma Sarı'ya aşkı saplantı haline gelen Canpolat, önceki akşam ailenin kapısına dayandı. Kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya (51) Şeyma ile konuşmak istediğini söyleyen Canpolat, tepki görünce ruhsatsız tabancasıyla kadının başına ateş etti.

Daha sonra Şeyma Sarı'yı kalbinden ve başından, kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) ise göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şeyma Sarı'nın öldüğünü belirledi. Tuğba Sarı da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ağır yaralı olan anne Hacer Sarı ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayda kullandığı tabancayla polise teslim olan zanlının cebinden ise cinsel güç artırıcı ilaçlar çıktı. Canpolat ifadesinde "Kendisiyle daha önce hiç konuşmadım ama Şeyma'nın bana aşık olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle ondan bir adım bekliyordum. O adım gelmeyince, 'Beni seviyor musun' diye sormak için evlerine gittim. Annesi buna izin vermeyince üçünü de vurdum" dedi. Şanlıurfa'da sınıf öğretmenliği yapan Şeyma Sarı'nın öldüğü gün doğum günü olduğu öğrenildi. Cani Muzaffer Canpolat tutuklanırken, iki kardeşin cenazeleri Yazır Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.