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Sırt masajı nasıl yapılır?

masajlar arasından en önemlilerden biri olan sırt masajı epey rağbet görüyor. Fiziksel ve mental olarak kişinin rahatlamasını sağlayan ve ağrılarının giderilmesine yardımcı olan sırt masajı nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.6.2019 01:19
Sırt masajı nasıl yapılır?

SIRT MASAJI

Rahatlatıcı bir masaj en yoğun ağrıyı hissettiğimiz sırt bölgemiz için en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Sırtımız gün içerisinde duruş bozukluklarından, çanta taşımaktan, yanlış yatak seçiminden, çeşitli kemik hastalıklarından etkilenerek istemediğimiz, yaşam kalitemizi düşüren ağrılara sebep olur. Üstelik sırt masajını kolayca uygulayabileceğimiz basit hareketlerle evde yapmak bile mümkün.

Öncelikle yapmanız gereken ortam sıcaklığını rahat hissedeceğiniz derecede ayarlamak. Bulunduğunuz odanın çok soğuk veya çok sıcak olmamasına dikkat edin. Bu süreçte vücudunuzun soğumaya başlayacağını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Masajı sert bir yüzey üzerinde yapmak en doğrusu olacaktır.

Nazik masaj hareketleri ile başlayarak omuzdan bele ve sırta doğru masaj uygulamasınıı yapabilirsiniz. Omuz bölgesindeki hareketler yoğun ancak yumuşak olmalıdır. Masajı avuç içleri ile uygulayın. Omuz bölgelerindeki belirli noktalara nazikçe bastırarak basınç teknikleri de uygulyabilirsiniz. Yine sorunlu bölgelere baş parmaklar ile hafif uyarıcı darbeler uygulayarak masaj yapabiliriniz. Masaj uygularken aromaterapik yağlar kullanabilirsiniz. Bu yağlar hem sürtünmeyi kolaylaştırarak rahatlamanızı hızlandırır, hem de hoş bir koku yayar.

Sırt masajı sayesinde kan akışı arta ve kas dokusu esner. Böylece hem duruşta düzelme, hem kas ağrılarında ve kasılmalarda rahatlama, hem de kronik ağrıların şiddetinde azalma görülür.

Masaj uygularken dikkat etmeniz gereken tek nokta, omurga üzerine masaj uygulamamalısınız. Omurga üzerine baskı uygulamak tehlikeli olabilir. Masaj sadece kaslara uygulanmalı ve uygulanırken son derece nazik ve dikkatli olunmalıdır.

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Sırt masajı nasıl yapılır?
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