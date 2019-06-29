Sülük tedavisi nasıl yapılır? Sülük tedavisi faydaları nelerdir?

Öncelikle sülük tedavisinin mutlaka bir uzman bilgisi ve önerisi dahilinde, yine uzman birinin katılımı ve uygulamasıyla gerçekleştirilmelidir. Kulaktan dolma bilgilerden yola çıkarak sülük tedavisi uygulamak beklenmedik problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

SÜLÜK TEDAVİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlatır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Vücuttan iltihabın atılmasını sağlar. Bu sayede enfeksiyonların önüne geçer.

Kireçlenme probleminin önüne geçer.

Vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen ağrıların şiddetini azaltır.

Kanın içerisinde yer alan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Meydana gelmesi muhtemel pıhtılaşma problemini önler. Kan dolaşımına yardımcı olur.

Vücudun dokularını yeniler ve cilt problemlerine iyi gelir.

Beyindeki sinir hücrelerini iyileştirir.

Kalp krizi riskini düşürür.

Sindirim sisteminin işlevlerini destekler.

Kan akışını hızlandırması ve beyin fonksiyonlarını geliştirmesi dolayısıyla cinsel gücü artırır.

Sülük tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikle, sülük tedavisine başlamadan önce belirli bir süre boyunca tedaviye hazırlık süreci olur. 1-2 günlük bu süreçte et, süt vb. protein temelli gıdaların tüketilmemesi önerilir. Bununla birlikte sülük tedavisinin aç karnına uygulanması tavsiye edilir. İdeal olan açlık süresi 3-4 saattir.

Vücudun belirli bazı bölgelerine koyulan sülükler, derinin üzerinden vücuttaki kanı emmeye başlar. Bu esnada vücuttaki faydalı enzimler daha etkili bir şekilde işlevlerini yerine getirir. Vücuttaki kan sülükler tarafından emildiği için ciltte kanlı bir görüntü oluşacaktır. Sülük tedavisinin ardındanyaklaşık 24 saat boyunca kan akımı devam edebilir. Bu sebeple kanlı bölgelere pamukla bandaj yapılabilir.