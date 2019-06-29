Taksici çetesine ‘Son Durak’ operasyonu

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İstanbul'da bazı taksicilerin turistlere yönelik taciz ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ihbarı üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda ortaya akıllara zarar dolandırıcılık yöntemleri çıktı. Buna göre bir grup taksici havalimanından aldıkları turistlerin yolunu uzatıyor, ücreti fazla bulan turistler taciz edilerek zorla paraları alınıyordu. Ücreti fazla bulan bazı turistler araçtan indiriliyor ve başka bir taksi şoförü aranarak turisti alması sağlanıyor ve alan taksicinin tuzağına düşürülüyordu. Kimlikleri belirlenen taksi şoförlerinin geçmişte nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, cinsel taciz ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına karıştıkları belirlendi. Cağaloğlu'nda taksi durağı işleten A.A.'nın (56) çeteyi yönettiği, günlük toplanan paraların havuzda toplandığı ve daha sonra dağıtıldığı anlaşıldı. Suça karışan taksicilerin fiziki takibi sırasında Beşiktaş'ın Şili'li futbolcusu Enzo Pablo Roco'yu dolandırdıkları, Beşiktaş'tan Sultanahmet'e giden Roco'dan bin TL aldıkları saptandı. Yapılan takipte, bazı taksicilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakarette bulundukları belirlendi. Beyoğlu ve Sultanahmet'de dün sabah başlatılan operasyonda çete elebaşı A.A'nın da aralarında bulunduğu 23 taksici gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 38 taksicinin de ifadesi alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı, toplamda 63 ticari taksi şoförü hakkında işlem yapılarak ruhsatnamelerinin iptal edileceği belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin organize suç örgütü kapsamında sorgulanacakları, bir taksici grubuna yönelik Türkiye'de ilk kez böyle bir operasyon düzenlendiği kaydedildi.İSTANBUL Beyoğlu'nda taksisine aldığı 51 yaşındaki Emad Ismat W. isimli turistin bin 300 lirasını gasp eden taksi şoförü Mustafa K., itiraz üzerine bir de turisti darp etti. Turistin karnına yumruk attığı ileri sürülen şoför Mustafa K. olayın ardından yakalandı. Geçtiğimiz şubatta tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçu kapsamında cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Ayrıca şüpheli ile birlikte hareket eden iki kişinin kimliklerinin halen tespit edilemediği ve haklarında ayrıca soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.