Taksiciden turiste önce gasp, sonra darp!

İstanbul Beyoğlu'nda taksisine aldığı turistin bin 300 lirasını gasp eden taksi şoförü itiraz üzerine bir de turisti darp etti. Karnına yumruk attığı ileri sürülen şoför Mustafa K. olay ardından yakalandı. Tutuklanan şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olay geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Şüpheli Mustafa K. 34 TDN .. plakalı ticari takside şoförlük yapıyordu. Öğle saatlerinde 51 yaşındaki turist Emad Ismat W., şüpheliye ait ticari taksiye binerek Şişli'ye gitmek istediğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre, taksici turistten 25 TL peşin para istedi. Müşteki de şüpheliye 25 TL para verdi. Şüpheli bu sırada 'Bozuk para verme, tam ver. Ben bozup sana veririm' dedi. Bunun üzerine turist çantasından 100 TL çıkarıp şüpheliye verdi.

1600 LİRASINI ALIP 300'ÜNÜ VERDİ

İddiaya göre Mustafa K. 'Bu para eski' diyerek parayı kabul etmedi. Ardından elini müştekinin çantasına soktu ve çantada bulunan bin 600 lirayı çıkarıp bin 300 lirasını aldı. Emad Ismat W.'ye ise 300 TL'sini geri verdi.

KARNINA YUMRUK ATTI İDDİASI

Müşteki 1300 lirasını geri istemesi üzerine iddiaya göre taksici turistin karnına yumruk attı. Bu olay ardından korkan Emad Ismat W. Araçtan indi ve çevreden yardım istedi. Orada bulunan ve müştekiyi o taksiye binmesi için yönlendiren kimliği meçhul kişi ise bu sırada Emad Ismat W.'nin taksinin plakasını almasına engel oldu. Bu sırada da iki kişi taksiciye olay yerinden kaçmasını söyledi.

İddiaya göre, şüpheli Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı. Turist adam olay ardından şüpheliden şikâyetçi oldu. Kolluk görevlilerince yapılan araştırma sonucu taksi şoförü kamera görüntülerinden tespit edildi.

KAÇAMAK SAVUNMA VERDİ

Şüphelinin ifadesinde, suçtan kurtulmaya yönelik kaçamak bir savunma verdiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli olaya yönelik soruşturma başlatıldı. Tamamlanan soruşturma kapsamında taksi şoförü Mustafa K.'nın şüpheli olduğu bir iddianame düzenlendi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

İddianamede, Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçu kapsamında cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

O ŞÜPHELİLER HALEN ARANIYOR

Ayrıca şüpheli ile birlikte hareket eden iki kişinin kimliklerinin halen tespit edilemediği ve haklarında ayrıca soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.