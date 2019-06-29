Türkiye onlara hayran

Kars Sarıkamış'ta yaşayan ve Liselere Giriş Sınavı'nda büyük başarı elde eden 14 yaşındaki tek yumurta ikizleri Adil ve Yunus Karadağ çok mutlu ve heyecanlı. İlçeye 51 kilometre uzaklıkta olan 170 haneli Armutlu Köyü'nde yaşayan ikizlerin başarısının sırrı ise belli oldu. Çiftçi baba Hacı Karadağ "Ben ve eşim doğru düzgün okumadık. Babam 'Çocukları mutlaka okutun' diye vasiyet etti. Eğitim her şeyin başı. Ben ve eşim, bunu bilerek kendimizi çocuklarımıza adadık. Hayatımızın hiçbir döneminde 'mal mülk olsun' diye bir hırsımız olmadı. Tek dileğim çocuklarımın iyi eğitim alması ve kendi ayaklarının üzerine durabilmeleri. Biz mutluluk arıyoruz. Çocuklarım, günde 3-4 saat ders çalışarak sınavlara hazırlandılar. Bu süreçte telefon, internet ve bilgisayardan uzak durdular. Ev işlerini de yapıyorlardı. Tarlada da çalışıyorlardı. İkisi de mühendis olmak istiyor" dedi.

İNEK OTLATIRKEN ÇALIŞTILAR

Anne Gülcan Karadağ ise "Komşularımız 'Çocuklar nasıl hangi şartlarda çalıştılar?' diye soruyorlar. İnekleri otlatırken bile kitaplarını yanlarından hiç ayırmadılar" diye konuştu. Çiftin İremnur (16) ve Mustafa (5) adında iki çocuğu daha var. LGS'de Adil tam puan alarak birinci olmuş, Yunus ise 470 puan almıştı.