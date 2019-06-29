Uzaklaşsın korkuyorum

Zekeriyaköy'deki evinde iki hafta önce Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra eşi hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ortaya atılınca boşanma kararı alan sanatçı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal'dan korunma istedi. Özer, eşinin evlendiği günün ertesinden başlamak üzere hakkında birçok görsel ve yazılı medyada haberler çıkınca boşanma kararı aldı. Özer bu süreçte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Özer, Akıncı'nın babasının öldüğünü söylemesine rağmen yaşadığını öğrendi.

TEDAVİ EDİLSİN

Önceki gün Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi olan Özer, şikâyet dilekçesinde, "Akıncı hakkında kadınları ikna suretiyle dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanmak başta olmak üzere birçok suçtan dolayı kendimi tehlikede hissettim. Manevi ve psikolojik olarak yıprandığımdan Akıncı'nın intihar edeceğine dair tehditlerde bulunması ve sürekli olarak psikolojik baskı uygulaması nedenlerinden dolayı önleyici tedbirlerin uygulanmasını istiyorum. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurarak tedavi hizmetlerinin sağlanmasını talep ediyorum" dedi. Akıncı'nın ikametine yaklaşmamasını ve eşyalarına zarar vermemesini de isteyen Özer, "Ünal ve Akıncı'dan davacı ve şikâyetçiyim. Hiçbir şekilde uzlaşmak istemiyorum" dedi. Özer'in talebini değerlendiren mahkeme, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Akıncı ve Ünal'ın, Özer'in evine ve işyerine 6 ay süreyle yaklaşmasına, eşyalarına zarar vermemelerine karar verdi. Mahkeme Akıncı ve Ünal'ın ayrıca Özer'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, Zekeriyaköy'den evden uzaklaştırılmalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine karar verdi. Anne ve oğul karara uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.