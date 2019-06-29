Yeni askerlik sisteminde askerlik hizmeti sırasında kaç gün izin kullanılır?

Çok uzun bir süredir gündemin en önemli maddelerinden biri olarak milyonlarca genç tarafından takip edilen askerlik yasası ile ilgili görüşmelerin neticelenmesiyle birlikte 63 maddelik tasarı kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edildi.

Askerlik Hizmeti Sırasında Kaç Gün İzin Kullanılabilir?

Teklife göre, erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için bir gün izin verilecek. Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ile yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, herhangi bir ceza almamış olanlara, azami üç güne kadar ek izin verilebilecek.

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erler, her ay için iki gün ilave izin kullanabilecek. Muvazzaflık hizmeti sırasında eşi doğum yapan ya da eşi veya ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erler, talepleri üzerine ilave 10 gün izin kullanabilecek. Askerlik hizmetini yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki sürelere oranlanarak uygulanacak. Bu kapsamda verilen izinler askerlik hizmet süresinden sayılacak. Bu kapsamdaki yazılı izinlerin dışında izin vermeye cumhurbaşkanı yetkili olacak.