Yeni askerlik sisteminde kabul edilen kanun maddeleri neleri kapsıyor?

Asker adaylarını ilgilendiren yeni sistemde yapılan düzenlemelerde sona yaklaşıldı. Düzenlemelerde askerlik süresinin düşürülmesini ön gören maddeler meclisten geçti. Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü ve birinci bölümdeki ilk 6 maddesi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelerin açıklanmasının ardından kamuoyunda askerlik teklifinin ne zaman yürürlüğe gireceğini dair araştırmalara başladı.

Kabul Edilen Maddeler Neleri Kapsıyor?

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen maddelerine göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, er ve erbaş olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay; yedek subay ve yedek astsubay için 12 ay şeklinde belirlendi.

Bedelli askerlik maddesi kapsamında ise bedel miktarı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda hükümlü,240 bin gösterge rakamının memur katsayısı çarpımı sonucu bulunur. Belirlenen miktarın silah altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenen sürede peşin ödemeleri ve 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığının uygunluk belirtmesi halinde yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı fiilen öğretmenlik mesleğini yapanlar tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlardan yararlanırlar. Belirlenen kişilere yapılan aylık ödemeler Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır.

Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri elektronik ortam İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak. Muayeneleri sonucunda tanzim edilen askerlik yükümlülüğü ile ilgili sağlık raporları hakkında şikayet veya ihbar edilen yükümlülerin sağlık durumları yurt içinde Sağlık Bakanlığı, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı tarafından araştırılacak.

Askerliğini 6 ay yapıp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 6 ay daha askerde kalmayı kabul eden gençler, bu zaman diliminde maaş almaya hak kazanacak. Bir ayı acemilik süreci olacak olan 6 aylık ilk dönemin ardından kabul edilmesi halinde ikinci 6 ay için sözleşme imzalanacak. Bu süreçte adaylar görevlerine devam edecek ancak maaş alma hakkına sahip olacak. Sonraki 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu askerler, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek.