Yeni askerlik sisteminde yedek astsubaylık seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Askerlik süresini 6 aya indirip tek bir modele geçilmesini sağlayan, bedelli askerliği kalıcı hale getiren ve askerlik sistemi ile alakalı detayları düzenleyen yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edildi.

Yedek Astsubaylık Seçiminde Nelere Dikkat Edilecek?

Yedek subaylar; TSK'nın ihtiyacı kadar yedek astsubay adaylar, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek. Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.