Yeni düzenleme sonrası yurt dışından getirilen telefonların kaydı nasıl yapılır?

30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulama ile birlikte söz konusu olan değişiklerden bir diğeri ise yurt dışından belirli bir süresi içerisinde ülkeye kaç telefon getirilebileceği konusunda oldu. Önceden 2 yıl içerisinde 1 adet cihazın ülkeye getirilip kaydedilmesi mümkünken yeni düzenlemem ardından 3 yıl içerisinde 1 adet cihaz kaydı yapılabilecek.

Adına kayıt harcı ödenecek kişi ile pasaport sahibi aynı kişi mi olmalı?

Yukarıdaki sorunun cevabı evet. 30 mayıs 2019 tarihi itibarıyla; kimin adına kayıt harcı ödenecek ise, pasaport sahibi, hat sahibi ve telefonu kullanacak kişi aynı olmalı. Yeni düzenleme öncesinde böyle bir zorunluluk yoktu.