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Yeni düzenleme sonrası yurt dışından getirilen telefonların kaydı nasıl yapılır?

2019’un ilk aylarında gündeme gelen ve bir süre boyunca devam eden görüşmeler sonucunda neticelenen kaydı düzenlemesi ile birlikte; 30 Mayıs 2019 tarihinden sonra yurt dışından satın alınarak Türkiye’ye getirilen telefonların kaydı konusunda birtakım değişiklikler söz konusu oldu. Bu değişiklikle birlikte artık yurt dışından getirilen telefonlar, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlardan biri ile kullanılabilecek. Temelde bu şekilde açıklanan düzenleme bazı soru işaretlerini de doğurdu. Bu soru işaretlerinin başında; IMEI kaydı için ödenen harç hangi bankaya yatırılmalı? Pasaport ve hat sahibi kim olmalı? Telefon kim tarafından kullanılabilir? Konuyla alakalı merak edilen bu soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 15:00
Yeni düzenleme sonrası yurt dışından getirilen telefonların kaydı nasıl yapılır?

30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulama ile birlikte söz konusu olan değişiklerden bir diğeri ise yurt dışından belirli bir süresi içerisinde ülkeye kaç telefon getirilebileceği konusunda oldu. Önceden 2 yıl içerisinde 1 adet cihazın ülkeye getirilip kaydedilmesi mümkünken yeni düzenlemem ardından 3 yıl içerisinde 1 adet cihaz kaydı yapılabilecek.

Adına kayıt harcı ödenecek kişi ile pasaport sahibi aynı kişi mi olmalı?

Yukarıdaki sorunun cevabı evet. 30 mayıs 2019 tarihi itibarıyla; kimin adına kayıt harcı ödenecek ise, pasaport sahibi, hat sahibi ve telefonu kullanacak kişi aynı olmalı. Yeni düzenleme öncesinde böyle bir zorunluluk yoktu.

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Yeni düzenleme sonrası yurt dışından getirilen telefonların kaydı nasıl yapılır?
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