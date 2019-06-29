Yeni kimlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücretli midir?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi, her vatandaşın hangi ortamda olursa olsun yanında taşıması gereken belgedir. Ancak cüzdanın çalınması veya kaybedilmesi halinde, doğal olarak kimlik belgesi de kaybolmuş olur. Bu durum kimliğini kaybeden T.C. vatandaşı kimlik bedeli cezası ödeyerek yeni kimlik çıkartmalıdır.

Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeni kimlik çıkartmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Günümüzde başvurular online ortamda, https://www.nvi.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılıyor.

Yeni kimlik çıkartma ücreti ne kadar?

Yeni kimlik çıkartmak için ödenmesi gereken ücret çeşitli durumlarda farklılık gösteriyor. T.C. kimlik belgesi, eski düzende nüfus cüzdanı olarak adlandırdığımız belgeyi kaybedenler yeni kimlik çıkarmak için ödemeleri gereken ücret; 22,50 TL. Çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde ise 45 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Yeni kimlik başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

• Pasaport, aile cüdanı veya basın kartı (kimlik yerine geçebilecek belge)

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kimlik çıkartma işlemleri için yapılması gereken ödemenin yapıldığına dair dekont