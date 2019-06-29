Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Evde yumurtalı ekmek tarifi..

Domates, beyaz peynir, salatalık, zeytin ve bilimum kahvaltılıklar hazırsa buyrun yumurtalı ekmek tarifine geçelim.
Malzemeler:
- Yarım bayat ekmek
- 2 adet yumurta
- ¼ çay kaşığı tuz
- ¼ çay kaşığı karabiber
- ¼ çay kaşığı kekik
- ¼ çay kaşığı nane
- ¼ çay kaşığı pul biber
- 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ
Hazırlanışı:
- Ekmeği başparmağınız kalınlığında dilimlere ayırın.
- Yumurtaları çırpın ve içerisine baharatları ekleyin. Çırpmaya devam edin.
- Tavayı yüksek ateşte kızdırın. Yağı ekleyip yağın kızmasını bekleyin.
- Yağ kızdıktan sonra ekmekleri önlü arkalı bir şekilde yağa batırın.
- Ekmek dilimlerini hem önleri hem de arkaları altın sarısı renk alana dek pişirin.
- Tavadan aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde 1 dakika kadar bekletin, havlunun ekmekteki yağı almasını sağlayın.
- Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.