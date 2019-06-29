Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Evde yumurtalı ekmek tarifi..

nasıl yapılır? Evde ..

Biriken bayat ekmeklerin en leziz kurtarıcısı; evet yanlış duymadınız . Gelin hep birlikte çocukluğumuza, eski günlerimizde inelim, annelerimizin bizlere hazırladığını yumurtalı ekmeğin nasıl yapıldığına bakalım. İşte tarifi…

Giriş Tarihi: 30.6.2019 01:02
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Evde yumurtalı ekmek tarifi..

Domates, beyaz peynir, salatalık, zeytin ve bilimum kahvaltılıklar hazırsa buyrun yumurtalı ekmek tarifine geçelim.

Malzemeler:

  • Yarım bayat ekmek
  • 2 adet yumurta
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • ¼ çay kaşığı karabiber
  • ¼ çay kaşığı kekik
  • ¼ çay kaşığı nane
  • ¼ çay kaşığı pul biber
  • 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Ekmeği başparmağınız kalınlığında dilimlere ayırın.
  • Yumurtaları çırpın ve içerisine baharatları ekleyin. Çırpmaya devam edin.
  • Tavayı yüksek ateşte kızdırın. Yağı ekleyip yağın kızmasını bekleyin.
  • Yağ kızdıktan sonra ekmekleri önlü arkalı bir şekilde yağa batırın.
  • Ekmek dilimlerini hem önleri hem de arkaları altın sarısı renk alana dek pişirin.
  • Tavadan aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde 1 dakika kadar bekletin, havlunun ekmekteki yağı almasını sağlayın.
  • Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Evde yumurtalı ekmek tarifi..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN