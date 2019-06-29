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nedir? Zona hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Günlük yaşantımız sırasında dikkat etmediğimiz durumların neticesinde ortaya çıkan hastalıklar bağışıklık sistemini zayıflatır. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte virüs ve bakterilere karşı vücutta verilen mücadele zayıflamış olur. Bu duruma bağlı olarak bazı mikroorganizmalar vücutta gizlenir. Bu mikroorganizmalar bağışıklık sisteminin zayıflığı fırsat bilerek vücutta hastalığa sebep olur. Zona bu mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkan hastalıklardan bir tanesi. Sinsi bir şekilde ilerleyerek bağışıklık sisteminin düşük halini fırsat bilerek cilt üzerinde sebep olduğu yaralar ile kendini belli eder. Peki bu hastalık nasıl tedavi edilir? İşte tedavisi nasıl yapılır sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 30.6.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 01:24
Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Zona hastalığı aslında ikincil bir enfeksiyon olarak tanımlanır. Birincil enfeksiyonda vücuda giren virüs vücutta kalmaya devam eder. Omurgadaki sinir uçlarına yerleşir. İlerleyen dönemlerde bağışık sisteminin direncinin düşmesi halinde kendi kendine çoğalır. Ve zona hastalığı ortaya çıkar.

ZONA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Zona tedavisinde öncelik, hastalığa bağlı olarak vücutta meydana gelen belirtilerin şiddetinin azaltılması ve yok edilmesine yöneliktir. Hastalık sebebiyle görülen kırmızı lezyonlar ve su kabarcıkları hem cildi hassaslaştırır, kaşıntı vb. problemlere neden olur hem de görsel olarak kötü bir görüntüye sebep olur. Tedavi ile birlikte bu oluşumlar yavaşça kabuk alıp kuruması beklenir. Bu oluşumların kabuklaşmaya başlamasıyla birlikte hastalığın bulaşıcılığı da azalır.

Doktor, lezyonların yoğunluğuna göre Zovirax, Valtrex ve Famvir gibi ilaçlar yardımıyla hastalığın tedavi sürecini planlayabilir. Hastalık bağışıklık sisteminin zayıf düşmesini fırsat bilerek ortaya çıktığı için ek olarak bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçlara, yöntemlere başvurulur.

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Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
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