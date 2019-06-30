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2 yılda 3 bin nakilli hastaya ilaç gönderdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019
2 yılda 3 bin nakilli hastaya ilaç gönderdi
200 üyesi ve 3 bin gönüllüsü ile Türkiye'nin en büyük hasta topluluğu olan Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği, 2 yılda 3 bin hastaya ilaç gönderdi. Dernek bu sayede 1 milyon liralık ilacı çöpe gitmesine engel oldu. Dernek Başkanı Mehmet Şahan her şeyin Şanlıurfa'nın bir köyünde oturan böbrek nakilli bir dernek gönüllüsü hastanın kendisine bir ilaç sorması ile başladığını anlattı. Şahan, "Bu nakilli hastaya ilaç bulmak için sosyal paylaşım sitesinden sorduğumda, onlarca kişi bu ilacın kendilerinde fazla bulunduğunu ve göndereceğini söyledi. Böylece ilk adım atıldı. Ardından ellerinde fazla ilacı olan böbrek nakilli hastalara, ihtiyacı olan diğer hastalara vermek için duyuru yaptım. Binlerce hastaya ulaştık" dedi
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2 yılda 3 bin nakilli hastaya ilaç gönderdi
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