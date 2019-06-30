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Artist kediler mama bekliyor

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019
Artist kediler mama bekliyor
Zonguldak Ereğli'de kedilerin babası olarak tanınan Bilal Sarıgül her birine sanatçı ve siyasetçilerin adını verdiği 140 sokak kedisini her gün doyurmaya çalışıyor. Devlet memurluğu görevinden emekli olan Sarıgül, yıllardır beslediği kedileri maaşından ayırdığı parayla bakmaya çalışıyor. Sokaklardan teneke kutuları ve şişeleri toplayarak satan Sarıgül, kazandığı paralarla günde iki kez kedileri besliyor. Kedilerin isimlerini 70'li yıllarda severek izlediği sanatçıların isimlerini koyan Sarıgül, son yıllarda Barack Obama, Angela Merkel gibi yabancı devlet liderlerinin adlarını da verdi. Sarıgül'ün en büyük isteği mama yardımı yapılması.
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Artist kediler mama bekliyor
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