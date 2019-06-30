Bebek çorbası nasıl yapılır? Besleyici bebek çorbası tarifi

Bebekleri için çorba tarifi arayan ebeveynler "Bebek çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırırken aynı zamanda güvenle hazırlayabilecekleri bir tarif istiyorlar. Burada bebeğiniz için yapabileceğiniz lezzetli bir bebek çorbası tarifi var. İşte sağlıklı ve besleyici kemik suyu ile yapacağınız bebek çorbası tarifi…

KEMİK SUYU İLE BEBEK ÇORBASI

• 2 tane orta boy kabak

• 2 tane orta boy havuç

• 1 tane ufak patates

• 1 tane soğan

• Yarım çay bardağı kemik suyu ( Tavuk suyu da olur)

• 2 yemek kaşığı pirinç

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tutam nane, kekik, kimyon

• 1 tutam tuz

ISPANAKLI BEBEK ÇORABASI TARİFİ

Bebek çorbası tarifleri elbetteki birçok ebeveyn tarafından merak ediliyor. Bebeğinize demir ve vitamin deposu ıspanak çorbası hazırlamak için aşağıdaki ıspanak çorbası tarifi ile lezzetli bir çoraba hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

- 7-8 tane ıspanak yaprağı ( küçük olanlardansa 10-15 tane).

- 1 tane küçük patates. .

- 1 küçük soğan. .

- 2 yemek kaşığı ilikli kemik suyu.

- 1 tatlı kaşığı un haline getirilmiş ceviz.

Nasıl yapılır?

Ispanakları iyice yıkayıp 2-3 dk beyaz sirkede bekletmeniz gerek. Sonra tekrar yıkayın. Küçük bir tencereye elinizle kopardığınız ıspanağı, patatesi ve soğanı ekleyip üstüne 2 yemek kaşığı jöle kıvamında olan ilik suyunu da ekleyip pişirin. Daha sonra eziciyle ezin, bir kaseye alın ve üstüne zeytinyağı damlatıp cevizleri ekleyin karıştırın.