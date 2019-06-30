Bireysel Gelişim’de yeni mezunlar

AKFEN Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) kurulduğu 1999'dan bu yana uygulanan Bireysel Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören 36 öğrenci sertifikalarını aldı. 20 yıl önce başlanılan projeyle ilgili TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Bireysel Gelişim Programı TİKAV'ın en önemli projelerinden biri. Öğrencilerimizin programdan edindikleri bilgi ve deneyimleri görünce, son derece bahtiyar oluyoruz. Sonuçlar, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, gururluyuz. Programı devam ettirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi. Törende, öğrencilerin program hakkındaki görüşlerini anlatan mektuplar da okundu. Ayrıca öğrenciler Elazığ yöresine ait bir türküyü koro şeklinde seslendirdi. Tören öğrencilerin mentörlere plaket takdim etmesiyle son buldu.

30'UN ÜZERİNDE PROGRAM

TİKAV kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı'nı (BGP) uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor. Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar öğrenciler 30'un üzerinde kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, kültür-sanat ve toplum hizmeti programları, ulusal ve uluslararası projeler, söyleşiler ve mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.