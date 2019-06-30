CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER’e e-devlet üzerinden başvuru

Geçtiğimiz yıllarda hizmete giren BİMER ve CİMER vatandaşların yoğun ilgisini çekmişti ve gelen on binlerce talep ve şikayet cevaplanmış ve çözüme kavuşturulmuştu. Başbakanlığın kalkmasının ardından CİMER çatısı altında tüm başvurular yapılabilmekte. Peki, vatandaşın sorunlarını çözmeyi amaçlayan uygulama CİMER'de sizi nasıl bir süreç bekliyor? İşte CİMER'e başvuru yolları ve başvurunun nasıl yapıldığı ile ilgili detaylar…

CİMER'e telefon, faks ve posta yolu ile başvuru yapılabilmektedir. Bunun ile ilgili gerekli bilgi ve adımları cimer.gov.tr adresinde bulabilirsiniz. Günümüzde en çok tercih edilen ve en hızlı çözüme olanak sağlayan yöntem ise e-devlet yolu ile CİMER'e başvuru yapmaktır.

Bunun için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-devlet menüsünde CİMER seçeneğini tıkladığınızda izleyeceğiniz adımlar sırasıyla karşınıza çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için ikinci bir dijital yol bulunmaktadır. E-devlet dışında bu ikinci yöntem Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılmasıdır. Bu yöntem ile başvuru için cimer.gov.tr adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan isim, soyisim ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Ardından da şikayetlerinizi ilgili alanı belirterek yazabilir ve tamamladığınızda gönderebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanacaktır.