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’da korkutan ! Yerleşim yerleri tehdit altında

Giriş Tarihi: 30.6.2019
Datça’da korkutan yangın! Yerleşim yerleri tehdit altında
Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkisindeki makilik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgâr nedeniyle yönünü denize çevirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri alevlere 10 itfaiye aracı, 13 arazözü ve 100'e yakın personel ile müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı sırada bu kez yangının yakınındaki bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Mesudiye, Mezgit ve Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına çok sayıda ekip ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın alanına yakın bir pansiyon da tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Datça’da korkutan yangın! Yerleşim yerleri tehdit altında
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