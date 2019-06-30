Devletin çocukları engel tanımadı

Muhammet Özkan (13), Erzurum'da dünyaya geldi. Küçücük bedeni baba şiddetine maruz kaldı. Sinan ise Gaziantep'te doğdu. MS hastalığı ile mücadele ediyordu. Anne ve babası bu zorlu yolculukta Sinan'ı yalnız bıraktı. Devletin desteğiyle halası sahip çıktı. Muhammet ise annesinin gözetimiyle Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) almaya başardı. Hükümetin yatırımları ve çocuğa dönük koruyucu çalışmaları ile okul ve hayallerine kavuşan Muhammet hikayesin şöyle anlattı:

"Anne ve babam ayrıldıktan sonra kardeşim ve annem ile bir başımıza kaldık. Hayat durmuş, bir yanda ayakta kalma mücadelesi veriyor diğer yanda ertelenen hayallerimiz için bir umut bekliyorduk. O sırada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları bizi buldu. Devletin her imkânıyla yanımızda olduğunu söyledi. Hemen okula başladım, şimdi Erzurum Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisiyim, notlarım çok iyi.

MADALYA ÇOCUK MUHAMMET

3 yıldır SED desteği alıyor, tüm hayallerimize koşuyoruz. Devlet bize yuva oldu, kanatlarını altına aldı. Her çocuk gibi hayalleri, hedefleri, yaşama, korunma, barınma, özgürce kendini ifade edebilme haklarım vardı. Ben de devletime verdiğim söz gereği çok çalıştım. Judo dalında Türkiye 1-2 ve 3'ncüsü oldum.

Okul Destek Projesiyle de devlet benim yeteneklerimi keşfetti, hayallerimi gerçek kıldı. Judo Küçükler Grup 34. Kg 1'nci, Türkiye Judo Federasyonu 15 Temmuz Minikler Türkiye Şampiyonası 42 Kg Türkiye 3'ncülüğü ve Türkiye Judo Federasyonu Türkiye Yıldızlar Şampiyonası 55. Kg Türkiye 2'ncisi oldum. Bana 'madalya çocuk' diyorlar. Bu başarı benim değil bizi kucaklayan devletimindir."?

KİMSENİN YANINA SIĞAMADIM

SİNAN BOZOĞLU: Küçük yaşta ailesiz kaldım. Ben anne ve baba şefkati göremedim. 14 yıldır halam Emmun bana bakıyor, devletim de 4 yıldır ekonomik ve sosyal destek veriyor. Engelli bir çocuğum. Hastalığım MS yüzünden kimsenin yanına sığamadım. Ama devletim benden ümidini kesmedi, buldu beni. İyileştirdi, 'yapamazsın' demedi, 'sen yürü, engellerini aşacaksın' dedi. Aile Bakanlığı tedavime ve eğitimime özel destek veriyor. Okul başarım 90.13 seviyesinde.

Benim masa tenisine ilgim vardı, orada mutluyum. Bana inanan devletimin yaptıklarıyla ben engelli bir çocuk olarak masa tenisinde birinci oldum. Dereceler topluyorum. Artık bir evim, okulum ve başarım var. Engeller sadece dilde kaldı, ben hasta değil birincilikleriyle konuşulan bir çocuğum.