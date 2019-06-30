E-imza nedir? Elektronik imza nasıl oluşturulur?

Bunlar arasında onay kutuları, taranan görüntüler ve yazılan adlar bulunur. Bu imza kategorisinde, belgenin şifreleme koruması yoktur. Bu nedenle, bu imzalar kimin imza attığına dair güçlü kanıtlar sağlamak ve hatta belgeyi müteakip değişikliklerden korumak için yeterli değildir. Bir belgeden diğerine kolayca kesilebilir / yapıştırılabilir. Bu imzaların kendi başlarına kullanılması çoğu kurum tarafından kabul edilmez. Ancak e-imza tüm bunların ortak amacını karşılayarak size büyük kolaylıklar sağlar.

Elektronik imza Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanmış Elektronik Sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır ve bunlar aracılığı ile e-imza sahibi olabilirsiniz. E-devlet'ten e-imza almak istiyorsanız https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Elektronik-Imza adresini ziyaret ediniz.

Bireysel E-İmza için gerekli belgeler;

• Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,

• Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu.

• Kurumsal E-İmza için gerekli belgeler;

• Ticaret Sicil Memurluklarından son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesinin aslı,

• Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,

• İmza sirkülerinin fotokopisi,

• Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu.

E-imza nerelerde kullanılır?

• ÖSS,KPSS,LES, pasaport vb. Gibi her türlü başvurularda,

• Kurumlar arası iletişimlerde,

• Sosyal güvenlik uygulamalarında,

• Sağlık uygulamalarında,

• Vergi ödemelerinde,

• Elektronik oy verme işlemlerinde,

• İnternet bankacılığında,

• Sigortacılık işlemlerinde,

• Kağıtsız ofislerde

• E-sözleşmelerde

• E-sipariş.

