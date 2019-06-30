Evde kolay bir şekilde sufle nasıl yapılır? İşte çikolatalı sufle tarifi hakkında detaylar

Bazı tatlı türleri bireyler için vazgeçilmezdir. Çikolatalı sufle de tam olarak bunu karşılayan bir tatlı türü olarak öne çıkıyor. Sufleyi dışarıda yemenin dışında, evde yaparak da tüketmenin ayrı bir zevki bulunuyor. Bu bağlamda, ilk kez yapacak olan bireyler evde kolay bir şekilde çikolatalı sufle yapmanın yollarını merak ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, evde kolay bir şekilde çikolatalı sufle yapma tarifi hakkında bilgi verirken kullanacağınız malzemeleri listeledik. Aşağıdaki adımları tam ve eksiksiz bir şekilde takip ederek sevdiklerinize adeta bir çikolata şöleni yaşatabilirsiniz.

ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ

Çikolatalı sufle tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

Bitter çikolata (125 gr.)

Süt (125 gr.)

Yumurta (4 adet ve sarıları ile beyazları ayrılmış vaziyette)

Tereyağı (2 yemek kaşığı)

Un (1,5 yemek kaşığı)

Tuz (1/4 oranda çay kaşığı)

Toz şeker (2 yemek kaşığı)

Temel malzemelerin yanında, sufle yapımı sırasında kullanacağınız pişirme kapları için de bir takım malzemelere ihtiyacını bulunmaktadır. İlgili pişirme kaplarını yağlamak için sırası ile;

Tereyağı (1 yemek kaşığı)

Kakao (1 yemek kaşığı) malzemelerinden faydalanmanız gerekmektedir.

Son olarak, suflenin servisi sırasında ise 1 yemek kaşığı olmak üzere pudra şekerine ihtiyacınız olacaktır.

EVDE KOLAY VE EN GÜZEL ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR?

İlk olarak malzemelerinizi güzelce yerleştirin. Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın ve çalıştırın. Akabinde, tereyağ ve bitter çikolatasını teflon tavada eritmeye başlayın. Bu işlemi kısık ateşte yapmanız oldukça yarar sağlayacaktır. Tereyağ ve bitter çikolatalar eridikten sonra teflon tavayı ocaktan alın ve un ilave edin.

Şekeri ve yumurtayı ayrı bir kapta mikser aracılığıyla köpürme olana kadar çırpın. Köpürme olduktan sonra çikolata harcını da ekleyin ve bu sefer de böyle karıştırın. Böylelikle, hamurunuz hazır durumda olacaktır.

Sufleleriniz için hazırladığınız muffin kaplarını güzelce yağlayın. Kapların içine eşit miktarda hamur ilave edin. Yukarıda verdiğimiz malzemeler ile yaklaşık 4 kişilik sufle yapabilirsiniz.

Özenle hazırladığınız muffin kaplarını fırına koyun yaklaşık 8 dakika civarında bekletin. Zira, ideal akışkanlığın sağlanması için 8 dakika yeterli olacaktır. Suflelerinizi fırından çıkardıktan hemen sonra ise üzerine pudra şekeri ilave edin.

Sufleleriniz hazır, afiyet olsun.