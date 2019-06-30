Evde trileçe nasıl yapılır? Püf noktaları ile evde basit bir şekilde trileçe yapımı

Trileçe, yoğun şerbetli tatlı tüketmeyi sevmeyen bireylerin vazgeçemediği lezzetlerden birisidir. Dönem ayırt etmeden, gerek yazın gerekse kış aylarında tercih edilen bu tatlı türü, hafif, sütlü tatlılar arasında bulunmaktadır. Halk arasında balkan tatlısı olarak da bilinen trileçenin evde yapımı da oldukça rağbet görmektedir. Bu doğrultuda, 'Evde trileçe nasıl yapılır?' sorusu gerek aile üyelerine gerekse misafirlerine sunum hazırlamak isteyen bireyler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Sizler için hazırladığımız haberimizden trileçe malzemeleri hakkında bilgi edinebilir ve evde yapımı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

TRİLEÇE MALZEMELERİ NELERDİR?

Trileçe malzemeleri kek, şerbet ve karamel sosu için olmak üzere 3 başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Kek malzemeleri şu şekildedir;

Un ( 1 su bardağı)

Kabartma tozu (1 su bardağı)

Vanilya (1 paket)

Yumurta (5 adet)

Tuz (1 fiske)

Toz şeker (1 su bardağı)

Zeytinyağı (1 su bardağı)

Şerbet için malzemeler şu şekildedir;

Süt (3 su bardağı)

Krema (1 paket)

Toz şeker (5 yemek kaşığı)

Karamel sosu hazırlamak için ise şunları kullanmalısınız;

Krema (1 paket)

Toz şeker (5 yemek kaşığı)

Tereyağı (1 yemek kaşığı)

EVDE TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

Öncelikle malzemelerinizi güzelce hazırlayıp sıralayın. Daha sonra, elinizde bulunan yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın. Yumurtaların beyaz (aklarını) kısmını tuz vasıtası ile 2-3 dakika çırpmaya özen gösterin. Yeni bir kaba geçerek, yumurta sarılarını toz şeker ile güzel bir şekilde çırpın. Burada da yaklaşık 2-3 dakikalık bir çırpma işlemi yapın; daha sonra ise un, zeytinyağı, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. İlk kapta çırptığınız yumurta aklarını spatula ya da işinizi kolaylaştıracak başka bir araç ile unlu karışıma dikkatlice ekleyin ve karıştırma işlemine devam edin.

Bu sırada, yağlı kağıt serdiğiniz fırınınızı 170 dereceye ayarlayın. Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine ilave edin. 40 ila 45 dakikalık pişirme süresi ayarlayın.

Şerbet için hazırladığınız malzemelerinizi derin bir kaseye ekleyip süt aracılığıyla güzelce çırpın. Köpürünceye kadar bu işlemin yapın, ardından ise dolaba soğumaya bırakın.

Karamel sosunu hazırlamak için ise, yapışmaz yüzeyli bir tavaya şekeri ekleyin ve tam eriyene kadar bekleyin. Daha sonra hızlı bir şekilde tereyağı ve kremayı ekleyin; hızlı bir şekilde karıştırın.

Kekiniz ılık bir vaziyette iken kürdan aracılığıyla üzerinde delikler açın, buzdolabınızdaki soğuk şerbetinizi ilave edin. Şerbet tamamen çekildiğinde ise, üzerinize karamel sosunu ekleyin.

BUGÜN NELER OLDU

Trileçeniz sunuma hazır, dilerseniz dondurma aracılığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz