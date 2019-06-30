Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru ücretli mi?

Green Card ile ilgili vatandaşlar arasında dolaşan herhangi bir bilgiyi yarım da olsa mutlaka duymuşsunuzdur. Green Card'a başvurarak ABD'de yaşamak isteyen vatandaşlar, Green Card başvurusunun nasıl yapıldığı ve Green Card başvurularının ücretli olup olmadığı ile ilgili araştırma yapıyor. En az lise mezunu olmanızın beklediği Green Card başvuru şartlarında, lise mezunu olmadığını takdirde son 2 yılda bir işte çalışıyor olmanız gerektiği belirtiliyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card çekilişine katılabilmek için en az lise mezunu olmak, eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmanız gerekiyor. Ancak bu bilgilerin başvuru esnasında açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerekiyor. Çünkü her yıl milyonlarca başvuru, eksik ve anlaşılabilir olmayan bilgi nedeni ile reddediliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ABD'de sürekli oturum alma hakkı tanıyan Green Card başvuruları yalnıza ABD Göçmenlik Bürosu resmi web sitesinden yapılmaktadır. Gerekli tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Green Card başvuru işleminin ardından başvuru yapan şahsa aynı kurumun web sitesi üzerinden bir Green Card başvuru kodu verilir. Bu kodu kaybetmemeniz gerekir, çünkü Green Card çekiliş sonuçları açıklandığında durumunuzu bu kod ile kontrol edebilirsiniz.

Eğer Green Card mülakat hakkı kazanırsanız, Green Card Başvurusunda belirttiğiniz (dikkatli doldurmanız tavsiye edilir) kişisel elektronik posta adresinize ABD'nin ilgili kurumu tarafından gönderilen ve içinde resmi evraklar olan bir posta gelir. Bu mailin içeriğinde ise sizden tamamlamanız gereken belgeler (Sicil Kaydı, fotoğrafınız vb.) ile birlikte Green Card mülakatı için gideceğiniz Konsolosluktaki görüşme tarihi yer almaktadır.. Size belirtilen tarihte Amerikan Konsolosluğu'nda yapacağınız mülakattın ardından olumlu dönüş olduğu takdirde ABD için Green Card almaya hak kazanırsınız. Green Card almaya hak kazanmanızla birlikte altı ay içerisinde Amerika'ya giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

GREEN CARD ÜCRETLİ Mİ?

Green Card için başvuruda bulunanlar başvuru işlemi için herhangi bir ücret ödemezler