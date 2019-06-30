Kanlı takibin nedeni yasak aşk çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'deyaşayan Burhan Bozdağ, içinde annesi N.B.'nin de bulunduğu ve Niyazi Yıldırım'ın kullandığı otomobili kovalamaca sonrasında sıkıştırarak yoldan çıkardı. İki otomobil de şarampole devrildi. Aracından inen Bozdağ, annesini otomobilden çıkardıktan sonra yaralı olan Niyazi Yıldırım'a iki el ateş ederek öldürdü. Yoldan geçen başka bir sürücünün aracını silah çekerek gasp eden Bozdağ, annesini de alarak kaçtı. Olaydan bir gün sonra yakalanan Bozdağ, ifadesinde, "Yıldırım'ın annemle yasak ilişki yaşadığını öğrenince onları takip ettim. Aracı sıkıştırıp yoldan çıkardım" dedi. Bozdağ, tutuklandı.