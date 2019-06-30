Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soru sürprizi! 19 yaşındaki Arda 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı!

29 Haziran Cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında uzun zaman sonra bir ilk yaşandı. 1 milyonluk sorunun açtırılmasına ramak kala yarışmanın süresinin bitmesi heyecanı iyice arttırdı. Buna göre; aşağıdaki sorulardan bazıları 1 milyonluk soru olmaya hak kazanan sorulardır..

MİLYONLUK SORU MERAK KONUSU OLDU

1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı milyonları ekrana kilitledi. Programın sonuna denk gelen final sorusu gelecek programda görülecek.

SORULAR

1.Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı DR. Refik Saydam hangi hastalığa karşı geliştirdiği aşıyla tıp literatürüne geçmiştir.

a-Dizanteri b-Çiçek C-Tifüs d-Kolera

Cevap c-tifüs

2.Yedi renkten oluşan gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir?

a-mavi b-sarı c-yeşil d-kırmızı

Cevap c-yeşil

3.Dede Korkut'un Türk Destanları'nın özgün kopyaları hangi iki kentte bulunmaktadır?

a-Lizbon-Roma b- Dresten-Vatikan c- Londra-Budapeşte d-Paris-Varşova

Cevap b-Dresten-Vatikan

4.Her 100 yılda 7 cm yere yaklaşan Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir?

a-Batı b-Kuzey- c-Güney d-Doğu

Cevap c-Güney

5.Hangi ünlü üniversite mezunudur?

a-Tarkan Tevetoğlu b-Bülent Ecevit c-Yılmaz Erdoğan dd-Kadir İnanır

Cevap d-Kadir İnanır

6.Türkiye'nin hapis cezası alan ilk bilgisayar korsanı kimdir?

a-Burak Çağlar b- Mahir Arabul c-Tolga Bilge d-Tamer Şahin

Cevap d-Tamir Şahin

7.Ülkemizde 'Devlet Sanatçısı' ünvanını alan ilk isim kimdir?

a-Cüneyt Gökçer b-Ahmet Adnan Saygun c-Yıldız Kenter d- Cemal Reşit Rey

Cevap- b Adnan Saygun

8.Atatürk'ün çok sevdiği at ve köpeğinin isimleri neydi?

a-Anadolu ve Çakır b-Yiğit ve Kont c- Devrim ve Çakır d-Sakarya ve Foks

Cevap D-Sakarya ve foks

9.Hangi ünlünün ikizi yoktur?

A. Adile Naşit

B. Süheyl Uygur

C. Kofi Annan

D. Gökhan Özoğuz

Cevap a-Adile Naşit