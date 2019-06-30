Kolay poğaça nasıl yapılır? Kolay poğaça tarifi

Türkiye'de kahvaltıların ve özel günlerin kurtarıcı şüphesiz ki poğaçadır. Bu nedenle de evde poğaça pişirmek isteyen bireyler "Kolay poğaça nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. En lezzetli ve en kolay poğaça tariflerini sizler için derledik. Evdeki malzemeler ile kendinize veya misafirlerinize lezzetli ve yapımı kolay poğaçalar yapmak için aşağıdaki tariflere uymanız yeterli!

EVDE PİŞİRMEK İÇİN KOLAY POĞAÇA TARİFİ

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı ılık süt

• 2 paket kabartma tozu

• 3,5 su bardağı un

• Üzeri için:3 yemek kaşığı pekmez

• 3/4 çay bardağı su

• 5 yemek kaşığı susam

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 adetyumurta

EVDE POĞAÇA PİŞİRMEK İÇİN YÖNTEMLER

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. İçerisine dilerseniz peynir, zeytin, patates gibi farklı malzemeler ekleyebilirsiniz.

Ev poğaçası nasıl pişirilir?

Sıvı yağ, süt, toz şeker, yumurtayı bir kabın içerisinde güzelce çırpın.

Sonrasında poğaça hamurunuza tuz ve kabartma tozunu ilave ederek güzelce karıştırın.

Unu ilave edin. Unu kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Fazla ya da az gelmesinin önüne geçin.

Yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Bu hamurdan orta büyüklükte bezeler elde edin. Dilerseniz yuvarlak ya da uzunlamasına elinizle şekil verin.

Susamlar poğaça ve simitlere pek de kolay yapılmazlar. Bu nedenle pekmez ve suyu karıştırın. Bu bezeleri içerisine batırın. Ardından susama batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın. Fırınınızı önceden ısıtmanız gerekiyor. 180 derece bu poğaça için ideal sıcaklık. Poğaçalarınızı fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

Poğaçaları fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin ve artık servise hazırlar!