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gerçek yıllar sonra gelen mektupla ortaya çıktı!

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 5 yıl önce minibüsün Tortum Gölü’ne uçtuğu, Fatma Gürgen'in (46) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili dosya, 'cinayet' şüphesiyle yeniden açıldı. Tuvalet ihtiyacının gidermek için indiğinde minibüsün göle uçtuğunu öne süren Fatma Gürgen'in (46) eşi İsmail Gürgen (70), 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay yeri tespit tutanağında, aracın kontak anahtarının açık, birinci viteste, el freninin inik vaziyette, aracın sağ ön yolcu kapısının açılmadığı ve dış tarafta bulunan kapı kolu ve kilidinin kırık olduğu tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 12:03
Korkunç gerçek yıllar sonra gelen mektupla ortaya çıktı!

Olay, 1 Aralık 2013 tarihinde Uzundere ilçesinde meydana geldi. İsmail Gürgen ile eşi Fatma Gürgen, Artvin'in Yusufeli ilçesinden Erzurum'a gitmek için yola çıktı. 08 YB 867 plakalı minibüs, Erzurum'un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü'ne uçtu. Araçtaki 3 çocuk annesi Fatma Gürgen, hayatını kaybetti. Tuvalet ihtiyacını karşılamak için araçtan indiği sırada minibüsün göle uçtuğunu söyleyen İsmail Gürgen hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı. İsmail Gürgen hakkındaki dosya, takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.

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Korkunç gerçek yıllar sonra gelen mektupla ortaya çıktı!
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