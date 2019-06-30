Korkunç gerçek yıllar sonra gelen mektupla ortaya çıktı!

Olay, 1 Aralık 2013 tarihinde Uzundere ilçesinde meydana geldi. İsmail Gürgen ile eşi Fatma Gürgen, Artvin'in Yusufeli ilçesinden Erzurum'a gitmek için yola çıktı. 08 YB 867 plakalı minibüs, Erzurum'un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü'ne uçtu. Araçtaki 3 çocuk annesi Fatma Gürgen, hayatını kaybetti. Tuvalet ihtiyacını karşılamak için araçtan indiği sırada minibüsün göle uçtuğunu söyleyen İsmail Gürgen hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı. İsmail Gürgen hakkındaki dosya, takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.