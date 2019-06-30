Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den korkutan açıklama! Önümüzdeki aylarda dolu, fırtına ve hortum bekleniyor!

’den korkutan açıklama! Önümüzdeki aylarda dolu, fırtına ve hortum bekleniyor!

'den tüm ülke için dolu, fırtına ve hortum uyarısı geldi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki yaz aylarında yüzey sıcaklıklarının artışına bağlı olarak dolu, fırtına ve hortum gibi kuvvetli meteorolojik hadiselerde artış yaşanacağını açıkladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 11:07
Meteoroloji’den korkutan açıklama! Önümüzdeki aylarda dolu, fırtına ve hortum bekleniyor!

Küresel ısınmaya bağlı olarak ülkemizde bir iklim değişikliği yaşanıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Türkiye'nin bütün illerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Bu sağanak yağışla birlikte zaman zaman sel baskınları, yıldırım düşmesi, şimşek çakması, dolu yağışı, şiddetli fırtına ve hortum olayları da gözlemleniyor. Bazı illerde şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan sel baskınları ve dolu yağışı sonrasında can kayıpları da yaşandı.

10. Bölge Müdürlüğü, yüzey sıcaklıklarının artışıyla önümüzdeki yıllarda meteorolojik hadiselerin daha da artış göstereceğini açıkladı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu, "Son 30 yılda yapılan ölçümlere göre Güneş'in enerji üretiminin artmadığı ve Dünya'da gözlenen son zamanlardaki ısınmanın Güneş faaliyetlerindeki değişikliklerle ilişkilendirilemeyeceğini göstermektedir. Güneş'ten gelen enerji değişmiyor ama küresel iklim değişiyor. Fosil yakıtların artarak kullanılması, ormansızlaşma, sanayi süreçleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden bu tarafa hızla artmaktadır. Bu ise doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısı ile Dünya'nın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den korkutan açıklama! Önümüzdeki aylarda dolu, fırtına ve hortum bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN