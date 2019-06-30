Meteoroloji’den korkutan açıklama! Önümüzdeki aylarda dolu, fırtına ve hortum bekleniyor!

Küresel ısınmaya bağlı olarak ülkemizde bir iklim değişikliği yaşanıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Türkiye'nin bütün illerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Bu sağanak yağışla birlikte zaman zaman sel baskınları, yıldırım düşmesi, şimşek çakması, dolu yağışı, şiddetli fırtına ve hortum olayları da gözlemleniyor. Bazı illerde şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan sel baskınları ve dolu yağışı sonrasında can kayıpları da yaşandı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yüzey sıcaklıklarının artışıyla önümüzdeki yıllarda meteorolojik hadiselerin daha da artış göstereceğini açıkladı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu, "Son 30 yılda yapılan ölçümlere göre Güneş'in enerji üretiminin artmadığı ve Dünya'da gözlenen son zamanlardaki ısınmanın Güneş faaliyetlerindeki değişikliklerle ilişkilendirilemeyeceğini göstermektedir. Güneş'ten gelen enerji değişmiyor ama küresel iklim değişiyor. Fosil yakıtların artarak kullanılması, ormansızlaşma, sanayi süreçleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden bu tarafa hızla artmaktadır. Bu ise doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısı ile Dünya'nın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır" dedi.