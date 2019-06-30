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Meteoroloji’den son dakika yağmur ve uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı son dakika tahmin raporlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Haziran ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışlarla birlikte yurdun birçok kesiminde düşecek. Vatandaşlar, haftanın ilk iş günü evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son dakika hava durumu uyarısı ve illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 30.6.2019 21:25
Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2019

Haziran ayı boyunca yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu ve bunaltıcı bir hava hakimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika tahminlerine göre yurdun birçok kesimin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan bu yağmur yağışları ile birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Peki, 1 Temmuz Pazartesi günü hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 1 TEMMUZ PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2019
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