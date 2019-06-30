Nikâhın ertesi günü ölüsü bulunan adam aşırı dozda ilaçla zehirlenmiş

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Bursa'da 2 milyon liralık vasiyetini yazıp imam nikahıyla yaşadığı kadının yeğeniyle evlenen ve bir gün sonra ölüsü bulunan Ahmet Yeşildağ'ın aşırı dozda ilaçla zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.Olay, 24 Mayıs 2013 tarihinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ (70), internette oyun oynarken tanıştığı Sevilay S. (60) ile arkadaş oldu. Çiftin arkadaşlığının ilerlemesinin ardından Yeşildağ, Bursa'ya gelerek, Sevilay S. ile imam nikahı kıydı. Yeşildağ, 2 milyon TL'yi aşan mal varlığını Sevilay S.'ye miras bıraktığını yazan bir vasiyetname hazırladı.Yeşildağ, bu vasiyetnameden 3 gün sonra ise Sevilay S.'nin yeğeni Derya Y. (42) ile resmi nikah kıyarak evlendi. Ahmet Yeşildağ, nikahtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Yeşildağ'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Sevilay S., Derya Y. ve annesi Beyhan Mızrakçı hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Dava sürecinde tutuklu 3 kadın serbest bırakıldı.Dün devam edilen davada İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden gelen rapor okundu. Raporda, Ahmet Yeşildağ'a tedavi amacıyla aldığı ilaçta bulunan 'kodein adlı maddenin aşırı dozda verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanıkların avukatı, raporu kabul etmediklerini, ölümün kardiyolojik bir sebeple gerçekleşmiş olabileceğini söyleyerek, yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, davayı ekim ayına erteledi.