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O dayağı müdür affetmedi

’da ’in ağabeyinin 3 eşi ve 11 çocuğuna dayak atması polisi harekete geçirdi. Dayakçı kardeşe kamu davası açıldı, ağabeyi ise 1 ay ailesine yaklaşamayacak

ERHAN ÖZMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019
O dayağı müdür affetmedi

Mahmut Gencer'in Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağabeyi Veysi Gencer'in 3 eşi ve 11 çocuğuna attığı dayak görüntüleri bıçak çekme anları sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla harekete geçen polis Mahmut ve Veysi Gencer kardeşleri gözaltına aldı. İki kardeş mahkemeye sevk edildi.


Veysi Gencer

Eşlerinin ve çocuklarının şiddete uğramasına göz yuman Veysi Gencer'e bir ay uzaklaştırma verilirken, kardeşi Mahmut Gencer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadınlara ve çocuklara şiddet uygulayan Mahmut Gencer'e kamu davası açıldı. Öte yandan polise bilgi veren eşlerden birisi şu ifadeleri kullandı: "Üçümüzü bir eve kapattı, yıllardır işkence çekiyoruz. Bizi dövüyor, çocuklarımızı dövüyor. Hayat güvencemiz yok, bize bıçak çekip saldırdı, o gün kimse bıçaklanmadı. Şans eseri bıçak midesine gelmedi" dediği öğrenildi.

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