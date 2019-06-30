Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2019 pasaport ücretleri ne kadar?

Pasaport, bir ülke vatandaşının yurt dışına çıkabilmesi için gerekli olan ilk belgedir. Her yıl çok sayıda birey, pasaport almak için yetkili makamlara başvuruyor. Diğer kimlik belgeleri gibi pasaport almak için de randevu almak ve başvuru adımlarını izlemek gerekiyor. Pasaport için randevu almadan önce gerekli evrakları hazır bulundurmanız gerekiyor. Peki, pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport ücretleri 2019 yılında ne kadar? İşte pasaport için adım adım yapmanız gerekenler.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport işlemleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile tamamen Nüfus Müdürlüklerine devredildi. Pasaport almak isteyen vatandaşlar, başvurularını ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi veya randevu.nvi.gov.tr internet adresinden uygun tarih ve saatte randevu alarak yapabilirler.

2019 PASAPORT ÜCRETLERİ

Süre Harç Defter. Toplam

6 ay 137,40 TL 108,00 TL 245,40 TL

1 yıl 200,80 TL 108,00 TL 308,80 TL

2 yıl 327,80 TL 108,00 TL 435,80 TL

3 yıl 465,50 TL 108,00 TL 573,50 TL

4+ yıl 656,00 TL 108,00 TL 764,00 TL

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğraf stüdyosuna pasaport için demeniz yeterli)

Pasaport harç ve cüzdan bedeli makbuzu (Randevuya gitmeden önce pasaport harç ve cüzdan bedelini anlaşmalı kurumlardan yatırmanız gerekiyor)

Varsa eski pasaportunuz

Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Eğer 18 yaşından küçük iseniz ebeveyniniz (kanuni temsilci) ile başvurmanız gerekmekte. Kanuni temsilcinizin T.C. kimliğinin aslı başvuru sırasında yanında olmalı ve randevuya gitmeden önce noterden muvafakatname alınması gerekiyor)

Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)