Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: Pişmanım
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı, yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.
Giriş Tarihi: 30.6.2019 15:08Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 15:10
Hakkında yasal işlem başlatılan Sefer Kayacı (41), "Herkesten özür diliyorum, pişman oldum. Ben aslında hayvanları çok severim" dedi.