Ali İhsan’ın yardım çığlığı

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Böbrek üstü bezi kanseri hastalığıyla yıllardır mücadele eden 5.5 yaşındaki Ali İhsan Yücesoy'un tedavisi için yeni bir umut doğdu. Tedavinin maddi külfetini karşılayamayan ailesi, Ordu Valiliği'nin izniyle evlatları için bir yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 3.5 yıldır hastane hastane dolaşan Ali İhsan'ın ailesi, tedavinin iki hafta içinde başlaması için 150 bin TL'ye ihtiyaçları olduğunu ifade etti. SABAH'ın sorularını cevaplandıran anne Havva Yücesoy, "Bu tedavi belki onu hayata bağlar diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Allah büyüktür, inşallah evladım sağlığına kavuşur" diye konuştu.