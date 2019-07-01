Bodrum’da klasik araç rallisi

BUGÜN NELER OLDU

Klasik Otomobil Kulübü'nün 22'nci kez düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Rallisiyle klasik otomobiller Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarıştı. Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Batı Anadolu Rallisi" Bodrum'un Yalıçiftlik koyunda yer alan bir otelden başlayarak 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. Birbirinden özel 70 klasik otomobilin katıldığı keyifli yarış iki gün boyunca devam etti. Ralliye katılan otomobiller Bodrum'un eşsiz güzelliğinde çizilen rotada nostalji rüzgarları estirdi. Ralli bugün sona erecek.