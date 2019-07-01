Denize düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı
İstanbul Beşiktaş’taki vapur iskelesinin yan tarafında oturan kadın bir anda fenalaşarak denize düştü. Kendi çabalarıyla kadını denizden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'ndaki Kadıköy Vapur İskelesi'nin yan tarafında meydana geldi. İddiaya göre, Sevde Güngör (38) isimli kadın, iskele kenarındaki alanda oturduğu esnada tansiyonu düştü.