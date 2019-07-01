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düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı

İstanbul Beşiktaş’taki vapur iskelesinin yan tarafında oturan kadın bir anda fenalaşarak düştü. Kendi çabalarıyla kadını denizden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 15:33
Denize düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'ndaki Kadıköy Vapur İskelesi'nin yan tarafında meydana geldi. İddiaya göre, Sevde Güngör (38) isimli kadın, iskele kenarındaki alanda oturduğu esnada tansiyonu düştü.

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Denize düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı
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