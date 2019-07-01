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Son dakika: birlikte oldukları için damadı öldürdüler!

İzmir’de kan donduran olay! Bu akşam dünya evine girecek olan damat, önce ilişkiye girdikleri için kayınbiraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi. Son dakika haberine göre, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 11:55
Son dakika: Evlenmeden birlikte oldukları için damadı öldürdüler!

İzmir'in Konak ilçesine bağlı 1153 Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bu akşam nişanlısı S.G. evlenecek olan Tugay Keser (24), yapılan kına gecesinin ardından geceyi geçirmek için düğünden sonra oturacakları eve gitti. İddialara göre, saat 07.00 sıralarında Keser'in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin önüne gelerek, eniştesini aradı ve kapı çalışmadığı gerekçesiyle anahtarı aşağıya atmasını istedi. Eniştesinden anahtarı alan N.G., çiftin evine çıkarak yanında getirdiği silahla Tugay Keser'in kafasına bir el ateş etti.

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Son dakika: Evlenmeden birlikte oldukları için damadı öldürdüler!
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